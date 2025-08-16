Drammatico scontro questo pomeriggio sulla 128 nei pressi del bivio di Ortacesus. Nel sinistro, stando alle prime informazioni, sarebbero stati coinvolti 3 veicoli. Nell’ impatto una donna è rimasta gravemente ferita e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con l’elisoccorso da Cagliari e i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere altre due persone rimaste bloccate all’interno dell’abitacolo di una delle auto.

Per permettere gli interventi necessari e la messa in sicurezza dell’area la strada è stata chiusa.