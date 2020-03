Sgarbi, duro post sul Coronavirus: “Adesso che siamo noi lombardi ad avere bisogno, dov’è l’unità d’Italia?”. Un post su Fb di Vittorio Sgarbi scatena la polemica nel giorno dello stop totale sul Coronavirus: ” E’ nel momento del bisogno che si vedono gli amici.

Li avete visti i medici di tutta italia accorrere in aiuto agli ospedali lombardi? Le avete viste le raccolte fondi, gli sms, i telethon per aiutare le aziende lombarde ?

E il blocco immediato di tasse e accise, lo avete visto quello?

No eh?

Pero’ abbiamo visto orde di “patrioti” saltare sui treni per scappare da Milano.

Abbiamo visto il governatore della Puglia invitare i suoi conterranei a non portare “l’Epidemia Lombarda” da loro.

Abbiamo visto un governo (formato da persone che anche nella peggiore delle nostre aziende non guiderebbero nemmeno il carrello a mano) murarci vivi in Lombardia con un decreto emesso di notte.

Il tutto mentre nei nostri ospedali ci sono Medici costretti a scegliere chi far vivere e chi invece far morire perché non ci sono abbastanza respiratori per tutti.

Non ci sono i respiratori, in Lombardia, nel 2020.

La Lombardia, quella che regala ogni anno 54 miliardi di euro all’ italia. Ogni anno, tutti gli anni.

54 Miliardi. Quanti respiratori avremmo potuto comprare con quella somma?

Dove sono i nostri miliardi, adesso che ci servono per tenere letteralmente in vita i nostri malati?

Adesso che siamo noi Lombardi ad avere bisogno, dov’è l’unità di italia?

Sarà per questo che non ne vedo più di tricolori nei vostri post?

Avete realizzato adesso, chi sono i vostri amici?”, le parole di Vittorio Sgarbi sulla sua pagina Fb.