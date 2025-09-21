Ancora un’assurda sfida social finita male. Un ragazzo di 23 anni della Valcamonica è caduto rovinosamente a terra dal tettuccio della Fiat Panda sulla quale si era sdraiato. È accaduto ieri a Esine, vicino Brescia.

Il mezzo era guidato da un amico che sembra abbia accelerato improvvisamente facendo perdere l’equilibrio al 23enne.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. A confermare la sfida social ci sarebbero dei video ritrovati nel cellulare del ragazzo è già al vaglio degli inquirenti. Potrebbero essere infatti determinanti per ricostruire con esattezza ciò che è accaduto e individuare tutti i presenti e le eventuali responsabilità.

