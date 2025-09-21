Il 22 settembre facciamo 5 anni senza il nostro presidente. Andrea Olla manca a noi e a tutti voi che lo avete amato, con lui avete condiviso le sue battaglie per un mondo più umano e quei momenti di puro divertimento in sella ad una bicicletta.

Cogliamo l’occasione per ricordarlo facendo una passeggiata tutti insieme .

L’Associazione Amici della Bicicletta Cagliari torna a organizzare la mitica passeggiata al Parco di Molentargius con bambine, bambini e i loro genitori.

Appuntamento alle ore 10.00 ai Parcheggi Sterratti di via del Sole, ingresso di Cagliari, per partire puntualissimi alle ore 10.30.

Si pedalera’ all’interno del Parco, con sosta al “parchetto” per far giocare i/le bambini/e e consentire a chi lo desidera di acquistare una bevanda al chioschetto.

La pedalata si concluderà alle ore 13.00, sempre nei Parcheggi Sterrati delle auto.

N.B.

Per chi lo desidera, il Parco mette a disposizione delle bici a noleggio anche corredate da seggiolini per i bambini piu piccoli. Si consiglia di fare per tempo (un paio di giorni prima) le eventuali prenotazioni, che sono a carico dei genitori.

Recapito telefonico del Parco: 070 379191

Bambini e bambine partecipano sotto la responsabilità dei genitori. L’Associazione garantisce la guida dei suoi volontari e l’assistenza per eventuali forature e piccoli guasti.

Si consiglia di dotarsi di camere d’aria adatte alle bici in dotazione.

Vi aspettiamo!

per info contattare Luca 3351499404