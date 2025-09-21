Cagliari, un motociclista investe una donna in via Cadello: trasportata in ospedale in codice rosso. All’incrocio con via Falletti il brutto incidente: la donna ha riportato un pesante trauma cranico. E’ accaduto ieri notte poco prima delle 22, la donna ha 62 anni e stava attraversando le strisce pedonali. Un sinistro che conferma la pericolosità della strada, dove qualche anno fa era stato investito e ucciso un bambino. In via Cadello le auto sfrecciano a tutta velocità e attraversare la strada è sempre un incubo. Alla guida della moto un 57enne di Vallermosa, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale.