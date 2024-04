Sestu, trovano un portafoglio in strada e tentano di acquistare un cellulare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Trovano un portafoglio per strada e usano il bancomat per fare acquisti al supermercato e, come se non bastasse, tentano di acquistare un cellulare: transazione negata ma denuncia assicurata per un uomo e una donna. È stato smarrito la settimana scorsa un porta monete che all’interno custodiva documenti, 50euro in contanti e la carta del bancomat. La proprietaria del borsello si è accorta subito dell’ammanco di soldi dalla carta grazie all’applicazione del telefono, ha anche avvisato i protagonisti degli acquisti tramite social che erano stati inquadrati dalle telecamere del negozio e ha invitato a restituire quanto aveva perso. Niente da fare: ha deciso dunque di sporgere denuncia e le forze dell’ordine hanno immediatamente identificato gli autori. “Mi dispiace che la gente si sporchi per 100euro, che non è il motivo per il quale ho deciso di procedere penalmente, ma purché sia da lezione” spiega la proprietaria del borsello smarrito. “Quando si sbaglia, bisogna pagare per i propri errori”.