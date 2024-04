Pula, Sant’Efisio rappresentato anche con i mattoncini Lego

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’Assessora alla Cultura Manuela Serra con la Proloco organizzano una mostra d’arte collettiva dedicata al Santo: dal 30 aprile fino al 4 maggio, presso l’Ex Pretura Regia, sarà possibile ammirare gli scatti del pulese Luca Fadda che, oltre a condurre lungo il percorso del Santo, permetteranno di rivivere e apprezzare i momenti più suggestivi di questa festa.

Non solo: Maurizio Lampis – KaralisbricK – presenterà 3 opere uniche realizzate in mattoncini Lego dedicate a Sant’Efisio: il cocchio di Sant’Efisio, la Chiesa di Nora; il Mosaico di Sant’Efisio incorniciato in un quadro.

La mostra verrà inaugurata martedì 30 presso l’Ex Pretura Regia in Via Nora n.195, alle ore 16:00. Il cocchio di Sant’ Efisio è stato realizzato con 350 mattoncini Lego in 2 ore dall’uomo che, oramai, è ben conosciuto in tutta Italia grazie alle sue costruzioni dedicate ai monumenti più suggestivi di tutta la penisola. 43 anni, agente di commercio cagliaritano, Lampis non poteva non rappresentare anche ciò che di più simbolico rappresenta la festa: “Un intenso momento di devozione, fede, cultura e tradizioni centenarie che si fondono in una processione che non ha eguali. In collaborazione con il Comune di Pula che ringrazio per la partnership, sarò presente con 3 progetti realizzati in mattoncini Lego che verranno esposti durante tutta la durata della Sagra.

Sarò onorato di rappresentare tutto ciò durante la Festa per eccellenza in Sardegna” ha espresso Lampis.