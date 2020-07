Sestu, l’odissea di Daniela: “Non posso vivere nella mia nuova casa per colpa di Abbanoa”

Mura pagate e chiavi tra le mani, ma niente acqua. Daniela Belfiori, 48 anni, un figlio, non sa più dove sbattere la testa : “Abbanoa pretende 86 euro per dei consumi mai fatti, sennò non mi fa l’allaccio: io e mio figlio dovremmo forse lavarci dai vicini?”