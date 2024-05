Sestu, ingente perdita idrica in via Brigata Sassari: operai di Abbanoa al lavoro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna ha sete e ogni goccia del bene primario è essenziale come l’aria che si respira: è così che il guasto che ha interessato una delle vie principali del paese ha destato non poche preoccupazioni tra i cittadini che, prontamente, hanno allertato il gestore idrico. Impegnati, però, su altri fronti, solo questa mattina sono potuti intervenire per porre fine ai disagi: come ben dimostra l’immagine scattata da Callisto Spiga, il guasto, segnalato anche con una adeguata recinzione, ha riversato in strada forte un getto d’acqua e i residenti osservano l’anomalia di come, sempre in quella zona, i guasti e le perdite avvengano con frequenza.