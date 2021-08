Sestu, il furto di cannabis dall’azienda agricola finisce in rapina: operaio in arresto

Nel tardo pomeriggio di ieri, a Sestu, i Carabinieri hanno tratto in arresto per rapina aggravata un 46enne di San Sperate, operaio con precedenti di polizia. L’uomo dopo essersi introdotto nella serra dell’azienda agricola “Biolisa” in località “Magangiosa”, si è impossessato di un chilogrammo di boccioli di cannabis indica, regolarmente coltivati in quella sede con tanto di autorizzazioni. Sorpreso dal titolare dell’azienda, un 43enne cagliaritano residente a Sestu, e da un suo collaboratore 44enne, al fine di assicurarsi la fuga ha spintonato entrambi, arrivando ad ingaggiare con loro un’animata colluttazione. I due sono comunque riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo, per richiedere poi tramite utenza 112 l’intervento dei Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto, l’arrestato al termine della redazione dei verbali inerenti la descrizione di quanto accaduto, è stato trasferito presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.