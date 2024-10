Sestu, i 3 malviventi del centro scommesse in fuga con 1800 euro: ferito ma fuori pericolo il titolare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ammonta a 1800 euro il bottino che i tre ladri incappucciati, entrati in azione al centro scommesse di Sestu, sono riusciti a portare via dopo la colluttazione avuta con uno dei due gestori, Dino Deiana. I carabinieri stanno dando la caccia alla banda da ieri sera e hanno già sentito vari testimoni. Il trio è entrato in azione alla PlanetWin 365 di via Cagliari verso le venti, quando nel locale non c’erano clienti.

Dino Deiana, colpito alla testa col calcio di una pistola da uno dei tre malviventi, si trova al Brotzu. Non è fortunatamente in pericolo di vita e, presto, sarà sentito dai carabinieri.