Nuovo look per Sant’Elia: verde, luce, parcheggi e mai più fogne che saltano

Verde, parcheggi, illuminazione e fogne che non saltano più. E’ in arrivo la riqualificazione per il quartiere di Sant’Elia. Il Comune di Cagliari ha deliberato la spesa di 320 mila euro per la progettazione di un intervento finalizzato alla riqualificazione delle aree intorno agli edifici erp di Area nel quartiere, con rifacimento dei sottoservizi, impianti fognari, idrici e di illuminazione pubblica, razionalizzazione delle aree destinate a parcheggio, viabilità, verde pubblico e socializzazione con la realizzazione di spazi attrezzati.

“Questo intervento varrà circa 22 milioni di euro, principalmente del Pnrr ed è per me la prima importante scelta di questa amministrazione”, dichiara Davide Carta, “spostare risorse dall’area dello stadio e di viale Ferrara all’area dove c’è più disagio da parte della popolazione, quella dei palazzi erp di Area a Sant’ Elia, le cui aree esterne sono abbandonate ed i servizi di illuminazione inesistenti o disastrosi come nel caso delle fogne che saltano ripetutamente.

Investiamo sul sociale e sul miglioramento della qualità dell’abitare”.