Settima edizione del “Best Managed Companies Award” di Deloitte Private:

Fratelli Ibba è tra le 67 eccellenze del Made in Italy

Il Gruppo Sardo, premiato in continuità dal 2018, è tra le cinque aziende che si aggiudicano anche il titolo di “Platinum Winner”

Oristano, 10 ottobre 2024 – Durante l’evento di ieri a Palazzo Mezzanotte – sede di Borsa Italiana-Gruppo Euronext, Fratelli Ibba è stata insignita del “Best Managed Companies Award”, il prestigioso riconoscimento per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Grazie a questo premio, ricevuto per il settimo anno consecutivo, l’azienda sarda risulta essere tra le cinque realtà che si aggiudicano anche il titolo di “Platinum Winner”.

Il prestigioso “Best Managed Companies Award” rappresenta una vera e propria opportunità: le imprese partecipanti, infatti, vengono affiancate dagli esperti di Deloitte Private in un percorso di crescita strutturato e di lungo periodo.

Fratelli Ibba opera in Sardegna dal 1950 e da sempre porta avanti un progetto che si basa sulla volontà di fare rete con la comunità e le realtà locali, creando opportunità di sviluppo per il territorio in cui opera. Questo approccio si inserisce perfettamente nel contesto delle “Best Managed Companies”, che puntano sull’innovazione e sulla creazione di valore condiviso.

Infatti, nell’analizzare in che modo queste imprese si comportano rispetto ai parametri di valutazione dell’Award (Strategia, Competenze e Innovazione, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance, CSR, Internazionalizzazione e Filiera)* emerge che la componente innovativa e tecnologica risulta essere un asset strategico per migliorare la propria produttività e competitività, non solo per l’azienda stessa, ma anche per il contesto sociale in cui è inserita.

F.lli Ibba è stata premiata tra le 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del tessuto produttivo italiano.

Giangiacomo Ibba, Presidente del Gruppo, ha commentato “Essere tra i Platinum Winner è per noi motivo di orgoglio. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tutti: dai nostri collaboratori a tutti gli imprenditori partner, dai fornitori ai clienti che ogni giorno continuano a sceglierci. Guardiamo al futuro con ottimismo, forti dell’esperienza maturata ma con la stessa umiltà e lealtà che da sempre ci contraddistinguono”.

«Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo. Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, a dimostrazione di come tale premio valorizzi una gestione aziendale virtuosa nel tempo, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo. Oltre un quinto delle premiate, infatti, sono aziende che si sono unite al programma quest’anno, in virtù della loro capacità di gestione solida e ambiziosa», commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

«I parametri di valutazione pensati e adottati dagli esperti Deloitte e dalla giuria, che hanno portato alla premiazione delle 67 realtà italiane per le loro capacità manageriali, sono elementi che riteniamo fondamentali per le aziende che operano in uno scenario complesso come quello attuale. In una fase storica in cui l’affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità», conclude Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.

*Valutate sui parametri di “Strategia”, “Competenze e Innovazione”, “Impegno e Cultura Aziendale”, “Governance e Misurazione delle Performance”, “Corporate Social Responsibility- CSR”, ”Internazionalizzazione e Filiera”, le aziende di quest’anno sono state selezionate da una giuria di esperti composta da: Marta Testi, CEO di ELITE-Gruppo Euronext; Fabio Antoldi, Professore Ordinario di Strategia Aziendale e di Imprenditorialità presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Renato Goretta, Vice Presidente di Piccola Industria Confindustria.