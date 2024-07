Sestu come Maranello, brivido rosso Ferrari per grandi e bambini

Sestu – Un giro a bordo di una Ferrari per provare l’ebrezza della rossa più amata da sempre: per i bimbi disabili un regalo speciale, domani presso la chiesa di San Gemiliano, dalle 18,30 alle 20,30, i soci della scuderia Sardinia (Club di Auto Ferrari) accompagneranno i piccoli in una emozionante avventura sul cavallino rampante di Maranello. La solidarietà e la voglia di regalare, sorrisi ed emozioni, in questo caso ai piccoli affetti da disabilità: un sogno che si realizza, insomma, per molti, perché è impossibile resistere al rombo dei motori dell’eccellenza italiana conosciuta e ammirata in tutto il mondo.

Appuntamento quindi per domani, a darne notizia è Davide Pilia, presidente dell Scuderia Sardinia: evento gratuito, per prenotazioni via wathsapp 347 6419765, Davide, e 339 2622114, Manuela.