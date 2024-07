Cagliari, incubo muffa e acqua persa da venti giorni a Baraccamanna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una perdita d’acqua da oltre 20 giorni mette in ginocchio due famiglie a Barraccamanna, “muri del seminterrato gonfi di umido e muffa, al mio vicino va anche peggio, l’acqua esce dalle fughe delle mattonelle e raccoglie 4 secchi di acqua al giorno” denuncia un cittadino.

Maria Laura Manca, presidente della Municipalità: “Spesso non solo c’è un problema di spreco d’acqua che in questi anni di siccità è assurdo accada, quand’anche di infiltrazione e danni agli edifici privati e commerciali. Siamo disarmati. Aggiungo, poiché non è un episodio isolato, credo sia necessario che i vertici di Abbanoa facciano una seria riflessione di questa modalità di gestione delle manutenzioni e del pronto intervento”.

Acqua con il contagocce per risparmiare il bene primario in questa stagione contrassegnata dalla siccità, ma anche dagli sprechi che sgorgano dalle condotte della rete idrica. Ultima segnalazione, solo in ordine di tempo, è quella che giunge dal quartiere di Barraccamanna da parte di un cittadino, provato, e, giustamente, preoccupato per le conseguenze di un guasto in strada che si sta riversando nelle abitazioni private. “Da circa 20 giorni abbiamo un guasto alla rete idrica in strada. Questa perdita non è visibile dalla strada in quanto occulta. Abbiamo fatto la nostra segnalazione ad Abbanoa il 1 luglio.

Questa perdita in strada ha trovato sfogo nella mia abitazione e in quella del vicino”.

“Stiamo chiedendo aiuto a chiunque conosca qualcuno in Abbanoa per velocizzare la pratica, abbiamo anche chiamato i Vigili del fuoco e fatto altri solleciti ma nessuno viene a risolvere.

Ci siamo accorti dal 20 giugno – prosegue il residente – che qualcosa già in cantina non andava, ma essendo una cantina, un po’ di umido poteva esserci. Siamo mancati una settimana e ci siamo ritrovati il muro con la muffa e zuppa d’acqua, anche i vicini iniziavano a vedere qualcosa, abbiamo chiamato idraulici per vedere se fosse una perdita delle abitazioni, ma solo il 1 luglio abbiamo trovato noi il tombino incriminato, e quel giorno è partita la segnalazione quindi parliamo di 20 giorni almeno di perdita.

Abbanoa queste cose non le vuole sentire e siamo in coda negli oltre 1000 interventi aperti che hanno solo nella zona di Pirri. È pazzesco”.

“I cittadini hanno ragione a lamentarsi e arrivare a denunciare attraverso organi di stampa questo disservizio. Ora – spiega Manca – non conosco nello specifico il problema della strada in questione, poiché la segnalazione non mi è arrivata direttamente. Tuttavia situazioni analoghe sono frequenti, non ultima la perdita in via Italia. Quello che facciamo come Municipalità quando ci arrivano le segnalazioni è inoltrarle al Comune chiedendo agli uffici di aiutarci a sollecitare Abbanoa”.