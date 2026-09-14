La Polizia ha tratto in arresto un giovane di 25 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’indagine ha preso avvio da una dettagliata segnalazione pervenuta nei giorni scorsi attraverso l’applicazione istituzionale YouPol, nella quale veniva indicata una presunta attività di spaccio di hashish riconducibile al giovane e veniva segnalata, quale possibile base logistica dell’attività illecita, un garage situato a poca distanza dalla sua abitazione di Sestu.

Gli investigatori dell’aliquota “Falchi” della Squadra Mobile hanno quindi predisposto uno specifico servizio di osservazione finalizzato a verificare la fondatezza delle informazioni ricevute.

Nel corso dell’attività, il 25enne è stato notato uscire dalla propria abitazione e allontanarsi a bordo di un’autovettura. Fermato poco distante per un controllo, avrebbe manifestato un evidente stato di nervosismo, circostanza che, unitamente agli elementi già acquisiti, ha indotto gli operatori ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, all’interno dell’abitazione, un primo quantitativo di hashish e, occultata in un comò della camera da letto, una consistente somma di denaro contante.

Gli accertamenti sono stati quindi estesi al garage: nonostante il giovane avesse inizialmente negato di avere ulteriori locali nella propria disponibilità, gli operatori hanno verificato che alcune delle chiavi in suo possesso consentivano di accedere sia al cancello dello stabile sia al locale segnalato dove sono stati recuperati due panetti di hashish, due bilancini elettronici di precisione con tracce di sostanza stupefacente e un coltello con la lama intrisa di droga, elementi ritenuti compatibili con l’attività di pesatura e suddivisione dello stupefacente.

Al termine delle operazioni, la Polizia ha sequestrato complessivamente 178,70 grammi di hashish e 8.240 Euro in denaro contante, oltre al materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento della sostanza.

Alla luce degli elementi raccolti, il 25enne è stato tratto in arresto e l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.