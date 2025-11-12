Rubava attrezzi di proprietà del Comune: denunciato un operaio 47enne di Serrenti. I Carabinieri della locale stazione hanno concluso un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dall’amministrazione comunale lo scorso ottobre.

Secondo quanto accertato, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe sottratto dal magazzino comunale numerose attrezzature da lavoro, poi nascoste nella propria abitazione. Le indagini, basate sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, sulle testimonianze raccolte e su specifici servizi di osservazione, hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti dell’operaio.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato parte del materiale rubato, per un valore di circa 1.500 euro. Gli oggetti sono stati sequestrati e saranno restituiti al Comune. L’uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di peculato.