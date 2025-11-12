Traffico in piazza Matteotti, via i bus e nuova organizzazione per i capolinea: da oggi si cambia.

Le linee PF e PQ si trasferiscono in via Sassari, le linee GSS, 29 e 29S si spostano alla terza banchina fronte stazione ferroviaria e le linee 1, 1N, 5, 5/11 e 7 non effettuano più la fermata di transito in piazza Matteotti, ma direttamente in via Roma fronte stazione FS.

Cambia tutto, ancora una volta, per decongestionare il traffico che soprattutto nelle ore di punta mette a dura prova la pazienza dei tanti automobilisti che circolano nel vortice di piazza Matteotti. Anche per gli studenti si cambia: i supplementi scolastici 9A Agrario, 8H Alberghiero, 5S Istituto Alberti, non partiranno da piazza Matteotti ma dalla fermata n. 40 in via Roma (fronte stazione FS).