Quartu Sant’Elena, ditta di Cagliari riempie via degli Anthurium di scarti edili: individuati e sanzionati i responsabili. 4,500 euro di multa e una denuncia penale, il nucleo di vigilanza ambientale mette a segno un altro colpo.

Il 5 novembre una ditta del capoluogo si è liberata di ingenti cumuli di macerie e arredi che, anziché finire in discarica, sono stati smaltiti illecitamente. Ma niente oramai passa più inosservato al team messo in campo da Milia al fine di tutelare l’ambiente e salvaguardare l’ecosistema ampiamente compromesso dalle mani dell’uomo. Ed è così che, come per tutti gli altri casi già risolti, anche questa volta sono stati individuati i gli autori dello scempio e assicurati alla giustizia. Oltre alla denuncia penale e alla sanzione onerosa, i furbetti hanno dovuto bonificare l’area. Chiusa la pratica, insomma, e gli incivili sono avvisati: rispettare le regole costa meno rispetto alla mancata applicazione delle norme in materia ambientale.