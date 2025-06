Vandali in azione sulla spiaggia di viale primo maggio. Le linee di protezione del cordone dunale, composte da staccionate installate recentemente con i Progetti Lavoras lungo tutta la fascia che costeggia la strada, sono state danneggiate pesantemente nel corso di alcune notti fa. “Una azione indegna e intollerabile – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva – che vanifica il lavoro svolto con grande impegno e spesa di risorse pubbliche per preservare il nostro bene prezioso rappresentato dal sistema dunale”. Pesanti i danni, con interi segmenti di cannicciati divelti, rifiuti di ogni tipo depositati nei pressi. Il lavoro di ripristino verrà riavviato a breve, con l’auspicio che non si debba ancora attendere sgradite sorprese. A fronte degli atti vandalici, alcuni i giovani della città hanno deciso di mettersi a disposizione per ripristinare il decoro. Lo faranno con la tinteggiatura della parete dell’immobile sul colle del Balaguer, recentemente imbrattata.