Serramanna – Vasto incendio nella periferia del paese, in volo anche un elicottero per domare le fiamme che minacciano diverse abitazioni. Il rogo si è sviluppato nella località Su Pranu, tra la fontana pubblica e la Ss196, da un boschetto, come raccontato i residenti, il fuoco a causa del forte vento ha immediatamente interessato il territorio circostante. È così scattata la richiesta da parte dei cittadini dell’intervento delle autorità preposte che sono ancora al lavoro per spegnere l’incendio.