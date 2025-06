Voci clonate, video fasulli e richieste d’aiuto strappalacrime provenienti, in apparenza, da familiari o amici stretti: bastano pochi secondi di una registrazione vocale per costruire l’inganno perfetto. Un fenomeno in preoccupante crescita, che colpisce soprattutto le persone più fragili e sole: gli anziani. A lanciare l’allarme è l’associazione Codici Cagliari, che mette in guardia i cittadini contro le truffe sempre più raffinate e spiega come difendersi. Con l’utilizzo di tecniche sofisticate e con l’intelligenza artificiale le organizzazioni criminali hanno trovato sistemi sempre più elaborati e questo ha complicato ulteriormente le possibilità di riconoscere un tentativo di truffa. Con l’avvento dell’IA è possibile clonare la voce o un video, (deepfake)”, simulare una richiesta di aiuto da parte di un familiare, rendendo credibile qualsiasi messaggio. Sono sufficienti pochi secondi della nostra voce registrata, per clonarla. Particolarmente diffuse sono anche le frodi nei Social Media: i truffatori creano un profilo fake iniziano a scambiare messaggi che diventano relazioni col solo fine di convincere i malcapitati a farsi inviare denaro o dati personali. A rischio molti anziani con la la truffa dell’INPS: si riceve un messaggio via sms, su whatsapp o via email con la richiesta di cliccare sul link per ricevere un rimborso o per sbloccare la pensione. I link rimandano a siti che sembrano davvero identici a quelli reali.

La trappola dell’urgenza e i consigli di CODICI Cagliari: oggi più che mai è importante prevenire per difendersi:

– Non fornite dati personali, PIN, numero di carta di credito, password e coordinate bancarie via sms, via whatsapp, via email o via telefono. Le banche, gli uffici postali, l’INPS non chiedono informazioni sensibili in questa modalità; – Diffidate di offerte troppo vantaggiose; – Non acconsentite davanti a richieste urgenti di denaro. I truffatori sfruttano la pressione psicologica per farvi cadere nella trappola. Se qualcuno che sembra un vostro familiare, o si presenta come un impiegato della banca, dell’INPS, delle Poste, vi contatta per chiedervi soldi o i vostri dati personali, riagganciate e richiamate i numeri ufficiali. – Non cliccate su link sospetti. Chiedete aiuto per verificare prima di agire. – Non rispondete “sì” alle domande degli operatori telefonici per non trovarvi attivati servizi non richiesti (truffa del “sì”). “È fondamentale denunciare e segnalare sempre”- ricorda l’avvocato Sabina Contu dell’associazione Codici Cagliari. – Questo spesso non accade perché la persona coinvolta per un sentimento di vergogna evita di procedere rinunciando così a far valere i propri diritti e lasciando liberi di continuare ad agire questi criminali”.