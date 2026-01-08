Serramanna, volpe ferita sul ciglio della strada salvata dalle volontarie che l’hanno portata al centro allevamento e recupero della fauna selvatica di Monastir: ferita alle zampe, è stata messa in sicurezza, scaldata e poi affidata alle cure dei dottori.

Un salvataggio inusuale quello di oggi da parte delle gattare del paese che si prodigano per i felini abbandonati: una volontaria ha rinvenuto la piccola volpe visibilmente sofferente e, dopo averla accudita prestandogli le prime cure, ha chiesto un passaggio in macchina per trasportare l’animale ferito a Monastir. Grazie anche a un tam tam sui social, la piccola volpe è stata portata al centro e subito presa in carico da un veterinario. Una storia a lieto fine grazie al gran cuore di chi non è rimasto indifferente innanzi all’animale ferito e si è prodigato per salvargli la vita.