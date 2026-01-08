Capoterra, scappata da casa la notte di Capodanno, Stella è stata ritrovata oggi: fine della paura per la cagnolina della famiglia del sindaco Beniamino Garau, una ragazza l’ha trovata nei paraggi di casa sua e consegnata ai padroni.

Da 8 giorni numerosi appelli si sono susseguiti per ritrovare la cagnolina di 5 anni che, durante i festeggiamenti di Capodanno, era riuscita a scappare da casa. Da subito proprietari e amici della famiglia si erano prodigati per Stella, la quale assume una terapia medica. Quando le speranze erano oramai quasi svanite, ecco la bella notizia: è nuovamente a casa, già comoda sul divano tra le coccole e gli abbracci dei suoi cari.