Viale Bonaria chiuso al traffico per un palo elettrico pericolante: intervento dei Vigili del Fuoco

Mattinata di disagi in viale Bonaria, dove la strada è stata chiusa al traffico a causa di un palo elettrico pendente e ritenuto pericolante, probabilmente a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato la città nelle ultime ore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati in una verifica tecnica e nelle operazioni di messa in sicurezza del palo, che rischiava di cedere e rappresentava un serio pericolo per automobilisti e pedoni. L’area interessata è stata transennata per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, che stanno gestendo la viabilità e deviando il traffico nelle strade limitrofe, causando inevitabili rallentamenti soprattutto nelle ore di punta. In supporto alle operazioni è arrivata anche una squadra tecnica del Comune, incaricata di valutare le condizioni della struttura e gli eventuali interventi definitivi.

Le operazioni sono ancora in corso e, secondo le prime informazioni, la riapertura al traffico di viale Bonaria potrebbe avvenire nelle prossime ore, una volta completata la messa in sicurezza e verificata la stabilità del palo.

Si invitano i cittadini a prestare attenzione, seguire le indicazioni delle forze dell’ordine e, se possibile, utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.