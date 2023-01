Serramanna premia i giovani campioni: dalla danza al calcio, dal ciclismo al basket

La premiazione si è svolta qualche giorno fa presso il complesso sportivo di “Bia Nuraminis”.

Tante le società sportive presenti nel territorio serramannese, 11, che riescono a coinvolgere centinaia di atleti: dai più piccoli agli over, ogni settimana si allenano, gareggiano e, spesso e volentieri, si distinguono nelle loro discipline. Il comune non rimane immune a tale propensione verso lo sport, anzi: anche grazie all’impegno dell’assessore Michela Medda valorizza e incentiva l’attitudine verso lo sport ed è con questo spirito che è stata indetta una giornata dedicata ai campioni serramannesi.

Premiati, quindi, tutti gli atleti e le società sportive che hanno conseguito dei titoli importanti negli anni 20-21-22, e due atleti che hanno dato lustro a Serramanna con la loro carriera, Greca Pillitu, pallavolista, e Stefano Medda, calciatore.