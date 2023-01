Quartucciu, via ai lavori per la riqualificazione della piazza in via Vittorio Emanuele

Più di mezzo milione di euro i fondi che occorreranno per realizzare un progetto in cantiere da tanto tempo e che ora, finalmente, vedrà la luce. Tanto atteso dai cittadini quanto dall’amministrazione comunale guidata da Pietro Pisu, con questo intervento verrà sistemata un’area che, a oggi, è in totale stato di abbandono.

Niente sarà lasciato al caso: per i più piccoli tanti giochi, tavoli e panchine per momenti di relax e ricreativi e sarà presente anche uno spazio riservato agli amici a quattro zampe, ben separato dagli altri spazi con recinzioni e cancelli. Il tutto sarà privo di barriere architettoniche in modo tale da essere fruibile, in maniera sicura, agevole e funzionale da anziani e disabili. Insomma, non una semplice piazza ma un vero e proprio parco per tutta la cittadina.