Pula punta sulla nuova generazione: avviso pubblico per la costituzione dell’assemblea dei giovani

Assenti e, forse, poco coinvolti, nelle questioni dei “grandi” ma ricchi di potenzialità e idee per migliorare il territorio anche secondo le loro esigenze, i ragazzi spesso vengono “esclusi” o non considerati quando, invece, se stimolati e giustamente invogliati possono creare e fornire opportunità da non sottovalutare.

Con questo intento l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Cabasino ha deciso di istituire l’assemblea dei giovani, una consulta per le Politiche Giovanili.

“L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani alla vita amministrativa, sociale e culturale del nostro territorio – spiega il Comune – desideriamo creare un’occasione di incontro e coinvolgimento delle nuove generazioni, spesso assenti alla partecipazione della vita pubblica, e dare vita a nuovi spazi di aggregazione destinati alla “sana” socialità”.

Promuovere azioni tese ad ampliare, significativamente, occasioni di incontro e coinvolgimento delle nuove generazioni, quindi, creare spazi di aggregazione.

“Invitiamo pertanto tutte le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni a inviare la propria candidatura alla Responsabile del Settore Politiche Sociali e Giovanili entro il 18 gennaio 2023, precisamente all’Ufficio protocollo dell’ente tramite consegna a mano o pec all’indirizzo [email protected] “