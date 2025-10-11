Serramanna, lacrime e dolore per Giacomo Pilloni, 45 anni, morto tre giorni fa in un incidente stradale mentre andava al lavoro: questo pomeriggio l’ultimo saluto.

Verrà celebrato nella chiesa di Sant’Ignazio il funerale dell’uomo che, mercoledì mattina, ha perso la vita nella strada che collega Villasor e Decimomannu. La vettura sulla quale era a bordo si è scontrata con una utilitaria che marciava nel senso opposto: una invasione di corsia, secondo le testimonianze, dovuta alla presenza in strada di un monopattino elettrico.

Pilloni, trasportato in gravissime condizioni al Brotzu, è deceduto poco dopo. Il paese si stringe al dolore della famiglia per la perdita prematura del giovane uomo che aveva tanti amici ed era ben voluto da tutti.

Con Pilloni viaggiano altri tre colleghi, uno dei quali ha riportato gravi traumi. Alla guida dell’altro veicolo coinvolto nello schianto c’era una donna.