Da Pirri a Gubbio per far assaporare la salsiccia sarda: Roberto Piras rappresenterà la regione al primo grande evento nazionale interamente
dedicato alla salsiccia italiana.
In programma a Gubbio dal 17 al 19 ottobre 2025, l’appuntamento enogastronomico, unico nel suo genere, porterà nelle taverne storiche della città i profumi, i sapori e le tradizioni di ogni regione d’Italia.
La Macelleria “Le Delizie di Roberto Piras” avrà l’onore di rappresentare la Sardegna, portando in Umbria le sue specialità più autentiche, frutto di
una tradizione artigianale che affonda le radici nella cultura e nei sapori dell’isola.
Tra degustazioni itineranti, vino, birra artigianale, musica, show cooking ed eventi, “Ciccia” si preannuncia come una vera festa del gusto e
della cultura gastronomica italiana.
Sarà un’occasione straordinaria per far conoscere e assaporare le eccellenze della Sardegna in uno scenario unico come quello di Gubbio.