Quartucciu, ladri di fiori in azione, da via Mogoro è stato portato via un carrettino, con le piante, parcheggiato fuori dalla fioreria. Lo sfogo della proprietaria: “Colgo l’occasione per salutare anche le simpatiche signore che puntualmente ci sradicano le piantine dalle aiuole e la persona che con grande velocità, un mese fa, ha pensato di rubare una pianta con vaso pronta per la consegna”.

È stato dimenticato fuori dal negozio, “stupida distrazione dovuta alla stanchezza”, e qualcuno ha colto subito l’occasione per portarlo via, senza pensarci due volte. Un valore economico e soprattutto affettivo e la delusione dovuta al fatto che la mancanza di rispetto verso il bene altrui ha prevalso. Ancora una volta. Tanti i messaggi di solidarietà rivolti alla proprietaria del negozio e la ferma condanna contro chi ha compiuto il gesto: “Grazie di cuore per le vostre belle parole di conforto, sapevo bene che la mia indignazione sarebbe diventata un pó anche la vostra” ha espresso la vittima del furto.