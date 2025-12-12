Serramanna, Labrador “adotta” cuccioli di gatto abbandonati in campagna: leccate e coccole come avrebbe fatto la loro mamma, i piccoli, per niente intimoriti, si lasciano accudire e fanno le fusa. La sensibilità degli animali, insomma, a volte è maggiore rispetto a quella degli esseri umani.

Sono stati notati ieri sera da un gruppo di ragazzini, 5 gattini abbandonati in campagna, vicino alla chiesa campestre di Santa Maria, e infreddoliti: i giovani non si sono voltati e si sono divisi la cucciolata per salvare i gattini da morte certa. Due sono stati presi in stallo da una famiglia che, per motivi di spazio, non può tenere i gattini: non dispone di un cortile, la casa è piccola e hanno una cagnolona che, sin da subito, si è imedesimata nel ruolo di balia. Per chi volesse adottare i gattini può contattare il numero di telefono +39 347 132 9354