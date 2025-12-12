Sarroch, addio a Jessica Loi, 43 anni, una “grande guerriera”: la donna si è spenta ieri.

Amata e ben voluta da tutti, i suoi amici e compaesani si stringono al dolore della famiglia, del marito. Viveva grazie alle donazioni di sangue, regolarmente doveva sottoporsi a trasfusioni e mai ha smesso di partecipare alla campagna di sensibilizzazione per la raccolta del sangue. Attraverso l’Avis di Sarroch, infatti, non risparmiava di lanciare appelli, una battaglia per lei e per chi necessita delle sacche per vivere. “Vivo grazie alla generosità e alla solidarietà degli altri… ricevere chiamate per far di tutto per farmi stare bene mi scalda il cuore. Grazie a tutti i donatori, i nostri supereroi del cuore” si legge tra i tanti post dedicati alla raccolta del sangue.

Ieri la notizia della sua scomparsa si è presto diffusa in paese, un profondo dolore per chi l’ha conosciuta e amata anche per quella dolce forza che la contraddistingueva.