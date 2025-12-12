Martina Lattuca a “Chi l’ha visto?”, la famiglia teme che “possa aver fatto un brutto incontro”: ieri sera l’appello in diretta nazionale, la sua macchina è stata ritrovata lungo il viale Calamosca e, dal 18 novembre, non si hanno più notizie di lei.

49 anni, di Selargius, vive con il figlio e il compagno e lavora come commessa in una libreria: da quasi un mese è sparita nel nulla e la famiglia, dopo settimane di ricerche senza esito, ha affidato al noto programma un appello per chiedere informazioni riguardo la sparizione della donna. Alcuni suoi oggetti, rinvenuti tra le rocce e il mare, sono quasi le uniche tracce di quel giorno in cui la donna non ha fatto rientro a casa. La sua macchina è stata ritrovata parcheggiata a Calamosca e poi il nulla.



"Sfrutto questa mia piattaforma personale ma al tempo stesso pubblica per unirmi all'appello della famiglia della libraia Martina Lattuca, scomparsa lo scorso 18 novembre. Prego tutti gli inquirenti coinvolti nel caso – diversi che conosco personalmente e sulla cui straordinaria professionalità, umanità e dedizione posso testimoniare senza alcun dubbio – di ascoltare l'appello della famiglia che merita delle risposte definitive, chiarendo tutti i lati ancora oscuri di questa scomparsa.Non conoscevo bene Martina, ma avevo avuto modo di incontrarla in libreria e scambiare qualche chiacchiera con lei. La sua scomparsa mi addolora e mi scuote nel profondo. Anche lo scrittore Piergiorgio Pulixi ha lanciato un appello attraverso i social, solo pochi giorni prima era stato ospitato dalla libreria, a Quartucciu, per presentare il suo libro, dove lavora Lattuca. Prego tutte le amiche e gli amici sardi di condividere questo appello della famiglia, quantomeno per dare delle risposte a chi ora vive in un limbo di incertezza e paura".