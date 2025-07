Momenti di paura nella periferia del paese a causa di un grosso rogo divampato nel pomeriggio: per ore anche un elicottero si è adoperato per spegnere le fiamme e arginare i danni. Tra le tante persone in campo anche un residente che ha rischiato di essere aggredito dal fuoco. Ha cercato di proteggere la sua azienda, i suoi animali che all’improvviso sono stati circondati da un muro di fuoco: ore interminabili in cui la sinergia di forze ha prevalso sulla furia delle fiamme che hanno ugualmente condannato a morte numerosi animali e raso al suolo ettari di vegetazione e campi coltivati. Una piaga inarrestabile quella degli incendi che, ogni giorno, colpiscono l’isola già ampiamente ferita e che mettono a serio rischio la vita di tantissimi uomini e donne che operano per spegnere le fiamme e dei proprietari delle terre coinvolte: tra questi anche l’uomo di Serramanna che ha affidato ai social le parole per descrivere il dramma vissuto ieri.

Anche a Nuraminis si sono vissuti attimi di terrore per un grosso incendio che ha minacciato un distributore di benzina e sull’accaduto è il sindaco Stefano Anni a esporre una importante riflessione a riguardo: “C’è un abbandono continuo delle campagne e della coltivazione dei terreni. Viene a mancare il presidio nel territorio e la non coltivazione porta a campi incolti che fanno da combustibile a questi incendi”.