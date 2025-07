Un secolo di vita tra famiglia e comunità, a Sardara si celebra il traguardo straordinario di Antonia Onnis, nata il 30.06.1925 ed Enerina Altea nata il 1.07.1925. Circondate dall’affetto di nipoti e pronipoti, non avendo avuto figli, hanno accolto con emozione la visita del Sindaco Giorgio Zucca, accompagnato dal Vice Sindaco Roberto Caddeo e dall’Assessore Antonio Mameli. I rappresentanti dell’amministrazione hanno voluto portare un caloroso saluto ed un omaggio floreale, segno della stima e della vicinanza di tutta la comunità Sardarese. Sardara può inoltre contare sulla presenza di un’altra ultra centenaria Teresa Melis, nata il 4.11.1921 che con i suoi 103 anni rappresenta un simbolo di longevità e di memoria storica del paese. Queste ricorrenze mettono in luce come Sardara, grazie alla qualità della vita, al clima sereno ed alla vocazione termale, sia un luogo dove è possibile vivere bene e a lungo in armonia tra le generazioni. Il Sindaco, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha voluto esprimere alle due centenarie i migliori auguri per un proseguo del cammino di vita in serenità, circondate dall’affetto dei propri cari e della comunità.