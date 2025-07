Il prestigioso evento è organizzato dall’Automobile Club di Cagliari, Aci Historic Club di Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport e prevede l’Esposizione di auto sportive da sogno insieme a fantastici giochi di luce , spettacoli live e tanto intrattenimento .

Sara’ possibile osservare Supercar da sogno per la gioia degli ammiratori delle auto sportive e di tutti coloro che intendono trascorrere una serata all’ insegna della passione per il motorismo sportivo e del sano divertimento , per una manifestazione che vanta il grande successo degli anni precedenti e che promette anche per la sesta edizione spettacolo ed emozioni.

Notevole l’ impegno dell’organizzazione per garantire ancora una volta una manifestazione di altissimo livello qualitativo che nel segno della tradizione intende altresì proiettarsi in un futuro caratterizzato da innovazione e tecnologia.