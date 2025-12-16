La pioggia fa paura, si attende poiché la terra assetata la richiede e ne ha necessità, ma ogni volta che piove con particolare violenza scatta l’allerta. Impossibile dimenticare le tante tragedie che si sono consumate a causa del maltempo, soprattutto Capoterra, Assemini e Sestu hanno pianto per le tante vite umane spezzate a causa della forza devastante della natura. La notte appena trascorsa ha registrato anche 140mm di pioggia a Dorgali, una grossa quantità, insomma, “è piovuto molto di più di quanto si ci aspettasse”.

A Serramanna, come mostrano le immagini condivise in rete da un cittadino, via Rinascita si è trasformata in un fiume in piena, trascinando via con se i bidoni della raccolta differenziata e tutto ciò che era presente in strada nel momento della pioggia. L’allerta gialla, come comunicato dagli esperti, scadrà oggi: il maltempo, però, è destinato a durare.