Dopo un’attesa lunga oltre mezzo secolo, il progetto del Parco di Monreale esce finalmente dal limbo amministrativo e imbocca la strada della realizzazione. La Giunta comunale di Cagliari ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione delle aree verdi comprese tra via Socrate e via Su Planu, nel quartiere di Monreale a Pirri, dando sostanza a un intervento rimasto per decenni solo sulla carta.

La vicenda affonda le sue origini negli anni Settanta, con il Piano di lottizzazione “Monreale” approvato nel 1974. In base agli accordi dell’epoca, i lottizzanti avrebbero dovuto cedere al Comune le aree destinate a servizi e verde pubblico e realizzare le opere di urbanizzazione previste. Un impegno rispettato solo in parte: mentre le costruzioni private vennero completate, le aree e le opere destinate all’uso pubblico non furono mai trasferite né pienamente realizzate.

A sbloccare la situazione è stata una serie di atti amministrativi e giudiziari culminati con la sentenza del giudice amministrativo nel 2023, che ha disposto il trasferimento gratuito al Comune delle aree destinate a standard urbanistici. Da quel momento l’amministrazione comunale ha potuto avviare un percorso strutturato di riqualificazione del comparto, definendo indirizzi politici e urbanistici e assegnando formalmente le superfici al Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica.

Nel corso del 2025 sono stati compiuti i passaggi decisivi: dall’approvazione della proposta di rinaturalizzazione delle aree a verde pubblico fino all’adozione del nuovo quadro urbanistico comunale. Con l’ultimo atto della Giunta, viene ora dato il via alla fase progettuale vera e propria per la trasformazione di un’area incolta di circa 400 metri quadrati in un giardino pubblico attrezzato, collegato agli assi di via Socrate, via Platone e via Su Planu.

L’intervento prevede la realizzazione di spazi verdi, arredi urbani e il potenziamento del patrimonio arboreo e floreale, con l’obiettivo di migliorare la qualità ambientale e creare nuovi luoghi di incontro per i residenti. Le risorse stanziate ammontano a 150 mila euro, interamente a carico del bilancio comunale, comprensive di lavori, spese tecniche e oneri accessori.

Con l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione si apre ora la fase della progettazione di fattibilità tecnico-economica e, successivamente, di quella esecutiva. Un passaggio che segna la conclusione di una lunga fase di stallo e l’inizio di un percorso concreto verso la realizzazione di un parco atteso da generazioni, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento verde per il quartiere di Monreale.