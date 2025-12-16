“Chiamo molto spesso il numero apposito del Comune per segnalare rifiuti abbandonati, e, almeno dietro segnalazione, vengono ritirati i sacchi o le masserizie buttati per strada”.

Una situazione igienica “disastrosa”: così viene definita da chi abita nella zona e deve fare i conti con chi sporca e deturpa ogni angolo delle vie.

“È cambiato il sindaco ma niente si è fatto riguardo alla disgustosa abitudine di ignoti di scaricare per strada ogni genere di rifiuti. Ogni giorno fotografo situazioni come quelle delle foto. Dalla precedente legislazione di Massimo Zedda residuano, in tutto il quartiere, i cartelli che indicano le giornate di pulizia delle strade, ma la pulizia non si è più fatta da almeno sette anni” spiega Francesca G.

“Sono scoraggiata e amareggiata. Il quartiere è abbandonato a un degrado ogni giorno più evidente” prosegue la cittadina.

Le immagini parlano chiaro: soprattutto accanto ai contenitori per i rifiuti da strada le montagne di sacchi e sporcizia varia regnano in abbondanza: un richiamo anche per topi e gabbiani che rovistano tra i rifiuti in cerca di eventuali resti di cibo.