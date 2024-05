Serie A, Sassuolo-Cagliari: in quota ultima spiaggia per i neroverdi, blitz rossoblù a 3

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un incrocio determinante per la salvezza di entrambe, quello tra Sassuolo e Cagliari. Sono gli emiliani a vedersela peggio, al momento a tre punti dalla zona sicura e a quattro dai sardi, di poco sopra le ultime tre posizioni. Per la sfida di domenica, però, gli analisti di Planetwin365 e William Hill vedono favoriti gli uomini di Ballardini, vittoriosi solo contro l’Inter già scudettata nelle ultime cinque partite ma imbattuti in casa contro gli isolani negli ultimi sette incontri: l segno «1» è infatti quotato a 2,35. Se il pareggio oscilla tra 3,25 e 3,30, il Mapei Stadium espugnato dai ragazzi di Ranieri – a secco di vittorie dal match interno contro l’Atalanta – paga 3 volte la posta.

Nonostante la delicatezza della sfida, l’Over, proposto a 1,72, è in vantaggio sull’Under che paga 2 volte la giocata. Fra i risultati esatti, in pole l’1-1 a 6, seguito dall’1-0 a 8,50 e dallo 0-1 a 10. Nella sfida tra bomber, Pinamonti è davanti a tutti a 2,40 sulla lavagna. Fra gli emiliani fiducia anche a Thorstvedt a 3,60. Sul fronte rossoblù in evidenza Gaetano a 3,20 e Luvumbo a 4.