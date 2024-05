Elmas, riesplode l’incendio vicino alla laguna: un asilo sgomberato ma situazione sotto controllo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Elmas – Nuovamente fiamme tra Elmas e Cagliari, ripartito il rogo che ieri ha interessato la zona di Giliacquas, ma il Comune rassicura: “Situazione sotto controllo” e ai cittadini invita a non recarsi sul luogo “per evitare di intralciare le operazioni di spegnimento”. Soprattutto tanto fumo nella zona della laguna, a tal punto che, verso le 13, per precauzione una scuola è stata chiusa ed è stato registrato qualche ritardo anche per i treni in transito. Tutto sotto controllo, comunque, come ha reso noto il Comune grazie agli operatori antincendio che si sono subito mobilitati.

“Il rogo, partito da un canneto e sospinto dal vento di maestrale, ha lambito alcune zone residenziali, investite dal fumo dell’incendio” ha spiegato l’istituzione locale. “I Vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile locale sono intervenute con grande tempestività e prontezza, garantendo, con un lavoro collettivo, una veloce risoluzione del problema. Gli unici danni abbastanza ingenti sono stati registrati nella passeggiata in legno. Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento. Grazie alla loro professionalità ed efficienza il rogo è stato domato in tempi rapidi ed è stato evitato che le fiamme causassero danni eccessivi all’ambiente o alle case e che le persone venissero coinvolte. La situazione è ora completamente sotto controllo”. Una raccomandazione rivolta ai cittadini: “Chiediamo per le prossime volte, di evitare eventuali interventi non organizzati o di raggiungere le aree interessate dagli incendi. Capiamo la curiosità e soprattutto la preoccupazione che si vive in questi momenti delicati, ma è fondamentale non intralciare in alcun modo le operazioni di spegnimento”.