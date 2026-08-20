Nel corso della nottata del 16 agosto, a Sennori, i Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, gravato da precedenti di polizia, poiché ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, tentata violazione di domicilio, violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale.

In particolare, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sulla linea di emergenza 112 NUE, i militari dell’Arma sono tempestivamente giunti presso un immobile del centro abitato dove l’uomo, mediante l’utilizzo di un trapano, stava tentando di forzare la serratura dell’appartamento dell’ex convivente. All’arrivo dell’equipaggio, l’uomo, in evidente stato di agitazione, si è scagliato dapprima verbalmente con offese e minacce e successivamente fisicamente contro gli operanti, i quali sono riusciti a bloccarlo e a interrompere l’azione criminosa, senza che si registrasse alcun ferito.

L’utensile adoperato per l’effrazione è stato recuperato e sottoposto a sequestro mentre al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari – Bancali, in attesa dell’udienza di convalida