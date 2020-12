Sennori, stop ad aumenti e nuovi balzelli: la Giunta comunale congela gli importi delle tasse

Nel 2021 i sennoresi non dovranno pagare nessuna nuova tassa e non si dovranno far carico di alcun aumento dei costi pubblici. Lo ha deciso la Giunta comunale che approvando lo schema di Bilancio da 23.785.177,49 euro per il 2021, ha tenuto al minimo la pressione fiscale che grava sui cittadini. Nel corso del prossimo anno dunque resteranno invariate la Tari, le aliquote Imu sulle seconde case e rimarrà azzerata la Tasi. Congelati anche i costi a carico delle famiglie per i servizi mensa e scuolabus, che saranno calcolati conservando le stesse tariffe del 2020.

Lo schema di Bilancio 2021 varato dalla Giunta del sindaco, Nicola Sassu, sarà portato all’attenzione del Consiglio comunale lunedì 28 dicembre e dopo l’approvazione dell’assemblea municipale, la pratica diventerà esecutiva, consentendo anche per il 2021 agli uffici di essere totalmente operativi: potranno disporre dal 1°gennaio dei capitoli di spesa assegnati e quindi saranno in grado di rispettare la puntualità dei pagamenti, in particolare per quanto riguarda le leggi di settore dei Servizi sociali.

Allo stesso modo l’amministrazione comunale potrà avviare da subito i progetti e le iniziative previste dal documento di programmazione economica, con le opere pubbliche e gli interventi di carattere sociale in primo piano.

Sono tante le misure importanti previste nel Bilancio di previsione 2021, fra queste alcune assumono particolare rilevanza, come: