Senato, il caso Gregoretti diventa il caso Casellati

Di



rubriche

La Giunta per il regolamento del Senato fissa al 20 gennaio, con il sì determinante della presidente, il voto in Giunta per le immunità dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Ira di Pd e M5s, che speravano in uno slittamento dopo le Regionali per impedire alla Lega di cavalcare la vicenda