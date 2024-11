Selargius, via gli occupanti dai terreni del Tyrrhenian Link: sgombero in atto a Sa Barracca de su Padru

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sgombero in atto a Sa Barracca de su Padru: gli occupanti, via dai terreni del Tyrrhenian Link. Accessi bloccati dalla polizia, un ingente schieramento di forze per liberare i terreni dove sorgerà la centrale del mega progetto, che consentirà di trasferire energia dall’Isola verso la penisola tramite un cavo sottomarino. In protesta da mesi, gli oppositori al progetto avevano costituito un presidio permanente: sotto il sole estivo avevano piantato alberi dove le ruspe avevano sradicato le piante messe in dimora dai proprietari.

Lo sgombero è in atto da questa mattina. Sui social foto e commenti si susseguono per documentare quanto è in corso in questi momenti.