Selargius – Un melograno davanti al Comune per dire no alla violenza contro le donne: Coltiviamo il rispetto”. Un’azione simbolica per trasmettere un messaggio importante nella giornata internazionale in cui si lotta, ancor di più, contro la piaga che ogni giorno condanna la società. “Da questa mattina abbiamo un nuovo albero a Selargius: un piccolo melograno che abbiamo voluto piantare davanti al Municipio, come simbolo di rinascita e in ricordo delle tante, troppe donne vittime di violenza. “Coltiviamo il rispetto”, è questa la frase incisa nella lastra di marmo scoperta durante la breve cerimonia conclusa con la benedizione del nostro parroco don Ireneo” ha espresso il sindacoGigi Concu. Un gesto simbolico, “per ricordarci ogni giorno quanto la vita sia preziosa e che nessuno ha il diritto di decidere per quella altrui. Per ricordarci che dobbiamo combattere ogni forma di violenza fisica, psicologica e verbale, in nome di quel rispetto che abbiamo voluto scrivere in rosso sulla targa”.