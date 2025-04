Prenotare una visita medica, quasi un’utopia oggi giorno: liste infinite, spesso già chiuse, ma la salute ha fretta e non tutti hanno la possibilità economica per rivolgersi a un privato. Nasce così l’associazione, frutto di un percorso personale che ha segnato chi ha messo in piedi l’iniziativa, per offrire l’esperienza personale e professionale affinché i diritti del paziente prevalgono e le difficoltà legate all’iter burocratico da seguire vengano appianate. La presidente è Francesca Congiu, il Vicepresidente è Nicola Ottonello. “Emera nasce dall’iniziativa di un gruppo di amici e professionisti con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari e fornire informazioni sui servizi comunali, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini” spiegano i responsabili.

“La nostra missione: ci impegniamo a supportare i cittadini nell’ottenere i servizi essenziali, riducendo le difficoltà burocratiche e semplificando l’accesso alle prestazioni sanitarie e comunali. Tutto questo in modo totalmente gratuito”.

Ecco i servizi offerti: assistenza gratuita per la prenotazione di visite specialistiche, esami diagnostici e altri servizi sanitari. “Il nostro team di esperti, in collaborazione con medici e professionisti del settore, si occupa di: Accesso al percorso tutela. Informazioni sugli uffici comunali e i loro servizi”.

Garantito un approccio personalizzato, un servizio su misura, adattato alle esigenze di ogni singolo individuo e il team è composto da esperti qualificati, pronti ad assisterti in ogni fase del processo. Un altro passaggio fondamentale è la trasparenza, “garantiamo chiarezza e semplicità, fornendo tutte le informazioni necessarie in modo accessibile”.