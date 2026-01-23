La comunità selargina è in lutto per l’amata Michela Perseu, portata via a zoli 56 anni da una malattia. Bella e benvoluta da tutti, la prematura dipartita di Michela lascia un vuoto incolmabile non solo nei familiari ma in tutti coloro che l’hanno conosciuta nella sua ancora troppo breve vita. Tantissimi i messaggi d’affetto e vicinanza lasciati sui social per la 56enne, tutti attoniti e addolorati per ciò che è accaduto.

L’ultimo saluto a Michela ci sara oggi, venerdì 23 gennaio alle 15:00 nella chiesa della Beata Vergine Assunta.