Selargius, addio a Anna Deiana: “Morta dopo la lotta contro il Covid”

“Purtroppo la nostra comunità è stata colpita da un altro doloroso lutto. Dopo tre settimane di dura lotta contro il Covid, Anna Deiana non è riuscita a vincere la sua battaglia. Lascia il marito Alessandro, quattro figli e un ricordo indelebile in tutti noi”. Così nella propri pagina Facebook il sindaco Gigi Concu saluta Anna Deiana, la donna di Selargius, morta oggi a causa del Covid. “Era una donna disponibile e sempre pronta ad aiutare il prossimo, anche in Pro Loco”, aggiunge, “c’era anche il suo grande cuore in tutti gli ultimi pranzi organizzati in occasione del Matrimonio Selargino, e il suo modo di fare gioviale e allegro di cui tutti sentiremo la mancanza.